開發金23日晚間發布新聞稿指出，為拓展產業生態系及掌握領域專業新趨勢，旗下子公司開發資本擬於5月24日董事會通過後，延聘前衛生福利部政務次長王必勝擔任資深副總經理；其於相關領域具有高度專業及深厚資歷，若加入團隊，對開發資本協助台灣企業轉型成長並為投資人創造合理報酬，勢將如虎添翼。面對國民黨立委王鴻薇的質疑，王必勝23日深夜發文直呼「我老百姓也要生活啊？我知道我藐視國會了，來罰我！」

王鴻薇23日發文質疑，當民進黨官員卸任照樣吃香喝辣，完全不避嫌。經濟部前部長王美花卸任出任台新金獨董本來就有觸犯「旋轉門條款」之嫌，而王美花先生顧立雄還任國防部長，王美花卻完全不用避嫌相當離譜，更不要說王必勝既無法律專業，也無金融專業，綠營卸任官員大辣辣不避嫌「當門神」？吃銅吃鐵什麼都敢，都不怕吃太撐了噎死？

王必勝當天深夜則發文回應，直呼：我「想請教王鴻薇委員，我一介平民，憑我自己的力量應純私人公司邀請去工作，跟民進黨跟政府都毫無關聯，這樣也不行，藐視國會了嗎？大委員，我老百姓也要生活啊，不像您有深藍選區靠著，要做議員就做議員，要做立委就做立委。」

王必勝反嗆：「我的能力和專業，在我為國家人民拼鬥時就展現在大家眼前了，不像有些人的專業就是領納稅人的錢造謠抹黑、破壞國家。說到吃到噎死，70天爽領納稅人選舉補助款兩次，已立下無人能超越的典範了。我知道我『藐視國會』了，來罰我，我等你！」