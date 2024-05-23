台灣物價高、薪水低，不少年輕人光是想好好生活都是難事，更遑論結婚、生小孩。一名女網友透露，自己跟丈夫的總月收僅6至7萬元，但婚後父母卻一直以替男方傳宗接代為由催生，讓她超級崩潰。

一名女網友近日在臉書「匿名公社」表示，自從結婚之後她就一直被父母催生，說要替男方傳宗接代，讓她感覺非常厭煩，因為就算明確告知根本養不起，還是被回「小孩會帶財」，讓她忍不住說「自己都沒有過得很好了，實在沒有勇氣養小孩耶」。

「如果有人能列出讓你最吃緊的養小孩花費，那就太感謝了，想貼給催生的人看！」原PO好奇，是否有男女雙方加起來月薪6至7萬元左右的家庭，在無後援的情況下在外租房還加上養小孩的實例，「想知道你們每月花費多少錢？能存多少錢？過得開心嗎？有後悔生小孩嗎？」

其他人則分享「保姆費加租房再加上基本開支，6萬是見光死」、「雖然現在有6萬，但等妳懷孕後期到生產、坐月子、育兒，那些階段都只剩先生一人賺錢，還是先多存一點吧」、「我家兩個小孩，無後援，自己顧，房貸、車貸、孝親費、保險、勞健保、柴米油鹽，不包含娛樂的狀況下，基本開銷就要11～12萬了」、「絕對不要因為『傳宗接代』這種詞生小孩」、「我只能說，沒後援的情況下一定會倒扣」。