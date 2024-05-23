72歲香港武打巨星洪金寶近年糖尿病纏身，行動不便的他不時會被拍到撐枴杖或是坐輪椅外出畫面。先前不少網友遇到他獨自坐著輪椅出現在大陸深圳超市購物，過著半退休生活。

近日一名網友在小紅書上曝光一段影片，透露：「剛在街市遇見洪金寶，不敢上去打擾拍合照，總是能在上水街市遇見」，影片中，洪金寶頭戴著草帽獨自坐著電動輪椅外出買東西，輪椅後掛著兩個塑膠袋，像是剛買完飯要回家，左看右看，看起來十分注意安全，一個人外出也輕鬆自在。

在最新熱映的香港動作片《九龍城寨之圍城》洪金寶飾演大老闆，寶刀未老和古天樂展現精彩肉搏戰。因此，洪金寶坐輪椅外出影片曝光後，有網友驚訝表示：「我就記得他好幾年前就坐輪椅了，然後《九龍城寨》看到他那麼能打都驚了」，網友則回應：「這部戲也是好幾年前拍的了，可能當時沒這麼嚴重」。也有不少網友笑稱：「挺可愛的」。

事實上，在上個月舉辦《第42屆香港電影金像獎》，洪金寶獲頒「終身成就獎」，當時他拄著拐杖獨自上台領獎，看起來輕鬆自在、氣色很好，有別於今坐輪椅憔悴的樣子。