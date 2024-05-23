去年交通新制上路，重罰未禮讓過斑馬線行人罰則，但似乎又有許多駕駛忘記這件事。日前就有網友禮讓要過馬路的國中生，沒想到旁邊的汽機車都當沒看到，呼嘯而過，氣得他立刻檢舉，最終13名駕駛全部吃紅單。

日前有讀者投稿到YouTube頻道「WoWtchout地圖型行車影像分享平台」，駕駛行經高雄湖內區中山路閃黃燈路口，一旁有6名國中生準備過斑馬線，他見到後立刻打了警示燈停車禮讓。未料兩旁的汽、機車全都當沒看見，呼嘯而過，6名國中生就這樣原地罰站33秒，才終於能過馬路。

投稿者表示，事後他檢舉了13名駕駛違規，全部檢舉成功，將面臨6000元罰鍰。不少網友則大讚：「做得好，我就不相信他們沒看到行人在斑馬線」、「大快人心」、「特地為了幫你點讚而登入」、「事實證明不嚴格執法，人民一下就忘了」。

但也有許多人直指道路設計有問題，認為該路口車流量大，只有閃黃燈非常不合理，應該加上行人穿越按鈕：「交通局也要負責啊，為何不多設按鈕」、「尖峰時段還在閃黃燈，太離譜」、「4線道只有閃黃燈會不會太誇張」。