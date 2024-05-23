國民黨立委賴士葆怒嗆綠營「所有議事進行不符合民進黨利益的，就是不符合程序正義」。(本報資料照)

立法院因國會改革法案連日紛擾，綠營除在議場以不符程序正義等理由強力議事杯葛，場外還有大批支持者聲援，朝野對立、衝突日益激烈。國民黨立委賴士葆怒嗆綠營「所有議事進行不符合民進黨利益的，就是不符合程序正義」，直指一切源自總統賴清德從台南市長至今，9年來偏執作風不改，注定要國會衝突不斷、永無寧日。

賴士葆在臉書發文指出，民國104年1月的台南市長賴清德以當時的市議會議長李全教涉賄選司法，未釐清之前，不進議會備詢。諷刺的是台南市議會議長邱莉莉去年同樣涉及賄選，同黨的市長黃偉哲並未採取相同的方式杯葛。賴清德拒絕進市議會被監察院彈劾，是第一個被公懲會申誡的直轄市長。

賴士葆表示，當時賴清德說「選擇不進議會是捍衛民主價值」，這是多麼離譜的民主素養！賴清德並表示府會爭議是政治問題、不是法律問題，還說若公懲會做出處分，會打憲法官司，不容許監察院違法擴權，要結合社會力量廢掉監察院。由此觀之，賴清德是個泛政治化的人，其法律素養有待商榷。

賴士葆說，9年過去，賴清德步步高升，行政院長、副總統、黨主席、總統，更多的政治歷練並沒有提升其視野眼見，包括法學素養在內。選前承諾只要立法院邀請，總統依憲法及立委職權行使法規定，欣然赴會。賴清德到立法院是三黨共識，現在民進黨立院黨團總召柯建銘說合憲前，賴清德不去立法院。憲法沒有變，只是人變來變去，憲法不該隨個人好惡兒戲視之。

賴士葆指出，對於立法院的紛擾，賴清德再度重申在野黨要尊重少數，卻不提少數要服從多數是民主的基本精神，更不提過去民進黨在國會多數的時候從來沒有尊重過少數，現在少數要綁架多數。發動民眾在立法院外抗議，以程序正義為藉口；事實上卻是「所有議事進行不符合民進黨利益的，就是不符合程序正義」，公然抹黑在野黨黑箱作業，沒有討論，用這樣錯誤的論述誤導全民，煽動抗議民眾的情緒。賴清德鼓勵綠委反守為攻，於是國會暴力相向。

賴士葆強調，正如9年前，現在的賴清德偏執依舊，當選總統不肯正視雙少數的窘境，依然堅持不肯接受國會新民意所代表託付的意義，表決贏不了，就用議事程序干擾來阻擋會議進行，殊不知這才是道地的程序不正義，賴清德偏執不改，就注定要接受國會衝突不斷、永無寧日。