立法院審查國會改革法案，17日爆發激烈肢體衝突，21日則二讀通過多個相關法條。綠營見表決難贏，竟號召群眾包圍立院，想重現太陽花。藍營痛批民進黨害怕過去快篩小吃店、疫苗採購等弊案無所遁形，所以瘋狂造謠。國民黨立委王鴻薇指出，事實查核中心近日證實，立院17日院會議程根本沒有2兆花東建設法案；藍白517並非提出一套前所未見的新條文，根本不是黑箱；立法院長韓國瑜宣告舉手表決也合乎議事規定。

王鴻薇23日發文指出，最近事實查核中心《議題觀察室》針對國會改革法案的爭議也一一提出，一再證實民進黨的說法不只說謊，還是造謠！

1.立法院17日院會議程根本沒有2兆花東建設法案：立法院官網公告，17日及21日院會共有12案討論事項，有立法院職權行使法、環島高速鐵路建設特別條例草案及花東快速公路建設特別條例草案、邀總統賴清德國情報吿案等。議程也沒有網路瑤傳貫穿中央山脈的《國道六號東延花蓮建設特別條例草案》。「花東快」法案的處理，依據5月16日、5月17日朝野協商記錄，立法院長韓國瑜已經確認，等新交通部長上任後，立法院再處理。

2.立院表決條文根本不是黑箱：根據事實查核中心也提到，熟悉議事人士指出，藍白兩黨當天在院會並非提出一套前所未見的新條文，而是根據已經公開的修正草案，因有疑義提出修正動議，且朝野都可以針對有疑慮的條文提出修正動議。雖修正動議可提前提出，彙整送交各立委。但立院實務是爭議條文才擬定修正動議，有修正動議、再修正動議，即時討論內容，實務上無法當天公告，但可以在後續會議公報紀錄找到。立法院公報處已經說了，5月17日院會會議公報紀錄20日已在立法院院內發布紙本版，線上版預計一週內在立法院議事暨公報資訊網發布。

3.舉手表決違反程序正義？退步？根據立法院議事規則第35條，議案表決方式有口頭表決、舉手表決、表決器表決、投票表決和點名表決。前四種方法，只要主席宣告就可以決定。因此17日當天院長宣告舉手表決，也合乎議事規定。

王鴻薇，甚至自己22日曾發出影片，民進黨黃捷、邱議瑩試圖偷走國民黨的表決卡，「做賊喊抓賊」用舉手表決，就是讓綠營的計謀無法完成。