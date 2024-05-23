韓國男團BIGBANG前成員勝利因性交易、性暴力和賭博洗錢等9罪入獄服刑，去（2023）年2月恢復自由，但他疑似在韓國混不下去，近期傳出他準備定居香港，還打算重操舊業開夜店，掀起熱議。對此，身為當地娛樂大亨二代的向佐在微博開砲，嗆勝利如果把不良風氣帶到香港，要他立刻滾開。

向佐今（23日）晚在微博發聲，批評有關網傳勝利到香港定居、開夜店一事，他表態勝利若只是想到香港定居就算了，但氣憤地說：「你還想把你在你自己國家不良的風氣帶來香港……麻煩你立刻滾開！」向佐認為在夜店裡帶來不良風氣，絕對不可以原諒。

向佐發聲若勝利帶來不良風氣要他滾。（圖／摘自向佐微博）

原來今日多家港媒報導，有當地網友爆料，勝利上個月出現在香港音樂節「Creamfields HK」，發現勝利和不少酒商老闆應酬，猜測他打算重操舊業，在做準備；消息曝光後，就讓不少網友紛紛嗆勝利別來香港謀生。

向佐是娛樂大亨向華強的兒子，也經常對各種時事表態，在他發文開砲勝利後，文章短時間近6萬人按讚，還有破3萬多則留言，他的言論也罕見獲得大眾支持。但也有網友挖出向佐愛妻郭碧婷曾與勝利合作拍片，心疼郭碧婷昔日得和勝利貼臉或做出親密行為等。

勝利昔日是天團BIGBAND成員之一，怎料，2019年爆出醜聞，涉嫌性交易、性暴力、賭博、洗錢、媒介性交易、掏空公司資產、食品違反法、違反國際交易法和教唆毆打等9項罪名，在2021年5月正式入獄服刑，2023年2月出獄。

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