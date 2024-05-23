標準全球23日公布5月綜合採購經理人指數（PMI）初值，從4月創一年新高的54.1點，下跌至52.8點，低於市場預估53.9點。雖然指數仍在50臨界點以上，但仍顯示經濟活動增長放緩。

其中製造業PMI從4月49.1點上升至51.3點創22個月新高，高於市場預估49.5點。但服務業PMI從4月55點下跌至52.9點，低於預估54.7點。

蘇納克22日冒著雨在唐寧街10號首相府前說：「現在是英國選舉其未來的時候。」

根據法令，目前執政黨必須在明年1月底前舉行大選。由於民調持續低迷，大部分專家原先預期蘇納克會採取拖延戰術，等待與工黨之間民調差距縮小時才大選。

但益普索（Ipsos）在21日公布民調顯示，由斯塔默（Keir Starmer）領導的工黨支持率，領先保守黨21個百分點。許多專家乃至不少保守黨高層都認為勝選機會渺茫，因為英國近代歷史裡從未有執政黨在如此落後情況下勝選。

因此當蘇納克隨即決定在7月初大選，就令外界大感意外。保守黨自2010年開始執政到現在，但疫後的高物價引發民怨，和包括前首相強生（Boris Johnson）在內高層連串政治醜聞，重創保守黨形象而令民調持續下滑。

斯特拉斯克萊德大學政治系教授柯蒂斯（John Curtice）在4月時認為，工黨在下一次大選勝出機率高達99％。

但倫敦瑪麗王后大學政治教授貝爾（Tim Bale）卻認為蘇納克目前優勢是出其不意，提前大選讓他看來有勇氣而非懦弱與膽怯。