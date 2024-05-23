陸委會強調，台海的和平穩定是全球關切的議題。當前國際高度關注兩岸情勢，呼籲中共勿再以軍事威脅台灣。
陸委會引用近期民調，92.6％台灣民眾不認同中共軍機艦繼續在台灣周邊活動。北京當局應充分認知威嚇無法爭取人心，只會造成兩岸對立升高及區域情勢動盪。
陸委會再次呼籲，北京當局應和台灣民選合法政府進行溝通對話，尋求合作互利之道。
陸委會副主委梁文傑23日在例行記者會上表示，從520至今，大陸方面一再就總統賴清德的就職演說去做詮釋、字義分析，譬如「台灣提到79次，中國提到7次」等，這些有點像訓詁學的方式在解讀賴清德講話，我方覺得是不必要的。
梁文傑強調，我方維持兩岸和平現狀的目標沒有變，推動兩岸持續交流的方向沒有變，捍衛台灣自由民主憲政體制的決心也沒有變。「四個堅持」是前總統蔡英文所提出的，一直延續到現在，「從蔡總統到賴總統，政策跟立場都是一貫的」，新政府在兩岸政策上秉持「四個堅持」，不卑不亢、維持現狀。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。