戴蒙出席上海舉行的摩根大通全球中國峰會（ JPMorgan Global China Summit），接受美媒CNBC專訪，被問及美國是否會發生「硬著陸」回應說：「我們真的會看到硬著陸嗎？當然，只要是讀過歷史的人，怎會說不可能？」。

戴蒙指出，美國經濟最糟的情況是「停滯性通膨」。亦即通膨持續升溫，利率走揚，失業率攀高，經濟成長減速甚至衰退，企業獲利下降。

不過他表示，即便美國經濟陷入衰退，「消費者還是處於不錯的狀態」。他指的是美國失業率保持在4％以下約有2年，薪資、房價、股價齊漲。

然戴蒙也點出，消費者信心低迷，這多半要歸咎於通膨。聯準會22日發布會議紀錄顯示，聯邦公開市場委員會（FOMC）成員對通膨的憂心有增無減，對降息及寬鬆貨幣欠缺信心。

戴蒙認為，通膨比一般人想像的還要棘手，升息的機率高，因為大量的貨幣財政刺激措施仍在，帶動金融體系的流動性。

他預期利率會再往上升「一點點」，同時警告全世界尚未真正做好應付高通膨的準備。

被問到可能的降息時間點，戴蒙表示市場的預期常常失準。他說，「全世界都說（通膨）會一直保持在2％，然後說升到6％，之後又說在4％....幾乎每一次都是百分之百錯誤。你為何認為這一次是正確？」