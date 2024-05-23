大陸解放軍宣布，為懲戒台獨分裂勢力謀「獨」行徑，嚴重警告外部勢力干涉挑釁，東部戰區於23日上午7時45分開始至24日，在台灣及金馬周邊開展「聯合利劍－2024A」演習。國防部副部長柏鴻輝表示，海巡署在必要時派遣必要軍力支援，預防灰色地帶衝突。退役少將栗正傑表示，由我們海巡署去衝第一線，或許還有一些處理空間，避免擦槍走火。

栗正傑23日在中天《頭條開講》節目中表示，中共從宣布要實施聯合戰備警巡來，到實質兵力動起來，只有45分鐘，可見解放軍早就完成各種演練，包括海軍、空軍、陸軍都已經聯合演練過，只是今天組合在一起，打出一個組合拳。

栗正傑接著點出，為什麼台灣要派海巡署去？因為我們正規軍是要保存戰力，而讓海巡署去衝第一線，也可避免直接升級為軍事對抗造成不可收拾的後果，派海巡署去或許還有一些處理空間，如果軍艦跟軍艦直接對抗，就直接開戰了。所以為了避免擦槍走火，海巡署走第一線，必須這樣做。

不過，栗正傑也表示，這也代表兩岸在這部分，已經到了灰色地帶，跨過這一線就是軍事對峙。