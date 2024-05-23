根據聯邦公開市場委員會（FOMC）4月30日至5月1日的會議紀錄，「與會決策者仍期待，通膨中期之內會回到2％目標」，但由於第一季通膨數據令人失望，「要增強通膨持穩朝向2％的信心，可能得花比原先預期還長的時間。」

會議紀錄顯示，Fed決策官員雖認為當前貨幣政策具限制性，但也點出高利率對經濟的影響，可能不如以往，而且長期中性利率高出預期，他們不確定目前政策的限制性到什麼程度。

數位官員甚至提到，若通膨風險出現，他們樂意進一步緊縮貨幣政策。

Fed主席鮑爾及其他決策官員曾表示，升息的機率微乎其微，但22日出爐的會議紀錄對此隻字不提，也未談及今年降息的可能性。

在放慢縮減資產負債表速度方面，紀錄顯示與會官員幾乎全表態支持，即6月起每月公債減持上限，從600億美元降至250億美元。但仍有少數官員稱應維持目前的量化緊縮步調，或進一步提高減持公債上限。

Fed此次例會結束後公布的4月消費者物價指數（CPI）數據，反映出美國通膨歷經首季復燃後開始降溫，重燃市場對降息的期待。期貨市場報價顯示，投資人押注Fed今年降息1到2次。

但高盛集團執行長索羅門（David Solomon ）鑑於美國經濟韌性強勁，預測Fed今年降息機率為零。