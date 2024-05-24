百萬Youtuber Joeman以開箱影片走紅，近來積極瘦身，整體身形變化讓網友都看傻眼，瘦身有成的他近期也大方公開減肥秘訣，23日他再曬出7年前對比照，驚人差異引來網友直呼：「確定同個人？」

Joeman近來積極瘦身，以運動搭配飲食，短短幾個月就瘦了一圈，而他近日到美國旅遊並回到7年前到過的景點，表示「減肥20公斤後重回一樣的景點拍照」，隨後便曬出2024年與2017年的對比照，畫面一出就引起網友熱烈討論。

只見2017年的他臉型比較肉，且身材較為圓潤，2024年的他則整體消瘦許多，加上有型的韓系穿搭，讓他看起來更加成熟，也增添不少型男氣息，驚人差異立刻吸引萬名網友朝聖。

多張對比照曝光後，有網友表示不敢相信自己看到的，「確定同個人嗎」、「不是，那是誰啦」、「變個人了」，也有粉絲大讚現在的他變帥了，「現在真的我的菜」、「天哪差好多變好帥」、「明明就帥超多，有夠勵志」。