35歲韓國知名男星朴敘俊，去年被傳和百萬網紅金秀妍緋聞，對此，當時他僅回應「是私事」。現在他又傳出疑似有新戀情消息，新對象是在IG上擁有103萬粉絲的美籍華裔Lauren Tsai（蘿倫蔡），會傳出緋聞是因為有網友在日本偶遇朴敘俊，注意到他身邊疑似出現新女伴，而圈內好友崔宇植也有追蹤對方，謠言才在網路上瘋傳。

一名網友分享在街頭捕獲野生朴敘俊消息，照片中他戴口罩、帽子，而身後疑似有一位穿著全黑衣服的女性，就有網友發揮柯南精神，以女方背包背帶比對出，Lauren Tsai曾在IG上分享過同款背包，此外，兩人還去過同一個展覽，而各自上傳的海邊的照片，也被網友點出很像是同一片海灘，照片中女方手上拿著膠捲相機，而朴敘俊海邊照剛好就是膠捲相機拍出來的，雖然隨後他就將照片刪除，但已經被網友截圖。

據了解，朴敘俊新緋聞女友Lauren Tsai，1998年出生，26歲的她多才多藝，還有畫家、模特兒、演員等身分，2016年出演《雙層公寓：夏威夷》而打開知名度，因為擁有甜美外型和火辣身材，也不時在IG上分享比基尼美照，她的高顏值被網友封為「零死角美女」。朴敘俊這次爆出新戀情，雙方目前並未做出任何回應，但依舊在網路上掀起熱烈討論。