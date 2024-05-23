隨著台海緊張局勢升高，美國特斯拉電動車的高級管理人員對其供應商表示，要求從明年開始在大陸的供應商要在兩岸之外的地區建立零件供應鏈，以避免兩岸爆發戰爭時影響零部件供應。

據《日經新聞》報導，據6位直接了解此事的特斯拉零件供應商的主管說，在即將舉行的美國總統大選之前，大中華地區的地緣政治風險越來越大，特而拉此舉目的是為建立中國與台灣以外的替代供應鏈，以防止供應鏈因地緣政治風險而中斷。獲得這項通知的特斯拉供應商包括生產印刷電路板（PCB）、顯示器、電子控制器（ECU）系統等零件。

來自台灣的特斯拉供應商和其他公司的消息人士對媒體說，他們希望這樣的建議可以在明年的新項目中獲得落實。特斯拉還與來自日本、韓國和其他地方的亞洲供應商討論了此事，一位日本電子產品製造商高管也證實特斯拉確實與該公司談過此事。另一家零部件供應商的一位高管則說，由於特斯拉的這項要求，他的公司正在提高泰國的產能。他表示：「對於包括特斯拉在內的許多客戶來說，所謂的中國+ 1戰略也包括要避開台灣。」

消息人士表示，通用和福特等其他美國汽車製造商已要求供應商研究將電子產品供應鏈轉移到中國和台灣以外地區的可能性，但是與特斯拉不同的是，他們沒有對廠商提出正式要求。這些汽車零件供應鏈廠商表示，他們銷貨給許多美國汽車廠，但其中特斯拉對規避兩岸地緣政治風險的態度最為積極。但是，要在中國大陸和臺灣以外的地區建立新能源汽車供應鏈的難度很高，且成本高昂。

報導說，特斯拉對此一消息不予置評，福特與通用也拒絕評論。但福特表示，持續努力建立強韌、高品質且具成本競爭力的供應鏈。