目前的垂直起降飛機選擇還相當有限，雖然直升機相當普遍，但它的速度不夠；V-22魚鷹機雖是新寵，但它更像是直升機的變體。有沒有更快速的垂直起降型運輸機呢? 這聽起像是科幻漫畫的內容，但美國國防部高級研究計劃局(DARPA)的速度和跑道獨立技術(SPRINT) 計劃就在進行相關研究。

新阿特拉斯(NewAltas)報導，DARPA選擇波音旗下的「極光飛行科技」(Aurora Flight Sciences)進行細節研究，最近該團隊公佈了最新的低阻力、扇形混合翼機身設計，還有一段GIF動畫，顯示機身內部的舉升扇開閉的模式。

極光在初步設計階段，選擇了可延伸的混合機翼設計，該設計外型像是大風箏，使機身也可以具備一定的升力，而在機身內部，結合了3具舉升風扇，用於垂直起飛之用。雖然在概念圖是無人設計，但是這或許是概念驗證的階段，未來攜帶4具舉升扇的大型飛機，可能就具備更傳統的載人駕駛艙。

極光公司發布的GIF圖，解釋舉升扇的開閉模樣。(圖/Aurora Flight Sciences)

根據極光公司的介紹，混合機翼概念滿足或超出了該計畫的目標，速度超過性能要求，而且集成式風扇罩，也可減少水平飛行時的阻力。該飛機還能夠使用現行的引擎設計，進行短距起飛垂直著陸（STOVL）、超短距起飛和著陸（SSTOL），以及常規起飛和著陸。

該公司正在準備將初步設計審查，期望在一年左右完成，之後進入實驗機製作，目前是三年內完成首飛。