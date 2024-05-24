近期地震頻繁，北市危老重建話題再次掀起熱議。台北市目前積極推動危老重建，中山區就是熱度最高的重建區。在台深耕45年的恆合建設宣佈雙案連發，推出「恆合中山」及「恆合鈺璽」，2案皆處於近捷運的核心地段，可見恆合建設選址的精準眼光。

恆合機構45年來潛心耕耘，培養出獨特選址眼光。綜觀過去恆合的招牌建案「恆合江山」、「大安MONEY」、「恆合芝山」，發現恆合機構著眼於相當保值的黃金地段，出品皆是工商繁榮、交通發達的搶手物件。

恆合機構認為建築是幸福產業，因此講究各方各面，從美學、安全到細緻度皆是秉持自我超越及與時創新的決心，因此恆合建設出品案案都是頂規住宅。以本次新案為例，「恆合中山」及「恆合鈺璽」注重居家安全提升住宅耐震標章。

恆合建設專業的選址規劃，使得每項建案皆有強大增值空間。「恆合中山」為地上15層、地下4層的精品小坪數住宅，以正方形地基及32.4％的稀有公設比為最強優勢；基地位置鄰近雙連及民權西路雙捷運站，2站就到北車五鐵共構；附近赤峰街商圈、南西商圈機能相當完整，尤其中山南西商圈更是被譽為近年來年輕人最愛逛的商圈，囊括復古、特色文創小攤，以及鄰近寧夏夜市等多項優點，基地位子寸土寸金，生活價值高漲。

更難能可貴的點在於，想在北市生活區域旁有一塊綠地是一件可遇不可求的事！南西心中山線形公園所串起的雙綠帶軸線是相當珍稀的綠帶景觀。不僅如此，中山北路大道更匯集了各大金融銀行機構，包括去年落成的上海商銀及陽信銀行雙金融總部，以及國賓皇宮酒店和嘉新大樓改建案等千億投資挹注，更讓「恆合中山」蘊含的價值節節攀升。

南西心中山線形公園囊括復古、特色文創小攤、珍稀綠地景觀等優勢，使得恆合中山具有強大增值空間。（圖片來源/恆合機構提供）

而「恆合鈺璽」基地位置坐落於南京復興捷運站1號出口，步行約3分鐘的路程，南京復興站同樣是捷運文湖線及松山新店線交會的重要站點，大眾運輸相當便利。

「恆合鈺璽」位在中山區最東邊、南京東路1平方公里，匯聚70餘家金融機構，更是商辦大樓、百貨公司雲集的黃金地段，小巨蛋、微風南京、松山機場環伺周邊。「恆合鈺璽」身處東區核心，金貴價值不言而喻。

「恆合鈺璽」周圍環伺70餘家金融機構、商辦大樓林立，可見地段價值之高。（圖片來源/恆合機構提供）

恆合最早從營造業起家，近年來整合營造及建設，逐漸發展為現今的恆合建設、瑋石建設。也因為有著營造底子，因此恆合機構皆是推行自建案，從建材、美學、到結構都是出自恆合之手，無疑是對自家出品充滿自信心的展現。

45年的耕耘時間，恆合機構一路秉持著「自我超越與時創新」的精神，醉心於打造建築美學之作。近年來北市危老、都更案討論度熱烈，自「恆合江山」、「大安MONEY」、「恆合芝山」開始，到今年度推出的「恆合中山」及「恆合鈺璽」都是以危老案為主，綜觀恆合深耕土地的眼光，預估未來將帶起新一波建築風潮。