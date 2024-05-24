【台北訊】預防勝於治療，中國時報將於6月1日舉辦「預防醫學 腸識講座」，邀請新光醫院胃腸肝膽科主治醫師賴冠宏、三重宏仁醫院肝膽腸胃科主任林峰年醫師、台灣腸癌病友協會理事長暨臺安醫院大腸直腸外科主任糠榮誠醫師，以及中醫診所張家榕營養師等專家到場，與民眾分享預防醫學的相關知識，為全民健康把關，活動免費報名入場，名額有限、額滿為止。

大腸癌是多年來國人癌症發生人數的首位，根據國民健康署108年癌症登記資料顯示，平均每天有47人罹患大腸癌，國人平均每13人就有1人，終其一生皆有可能罹患大腸癌，因此絕對不能輕忽。

中時健康講座特別針對大腸健康與預防醫學，在6月1日上午9點至12點，於台大醫院國際會議中心舉行。活動開場為醫師賴冠宏，針對「大腸癌篩檢及防治之道」進行探討及分享。醫師林峰年的演講主題則是「健康不是說說而已」，呼籲大眾想要健康就要身體力行。

醫師糠榮誠以「遠離大腸癌 永保安〔糠〕」為題，分享如何透過飲食及作息遠離大腸癌，傳授淺顯易懂的日常保健，一起永保安康；營養師張家榕則以「腸道健康UP，好菌喜歡這樣吃」作為演講主題，以中醫的角度傳遞腸道好菌的相關知識，透過「吃」好菌保養腸道健康。

中國時報盼藉由相關講座的辦理，多方交流及媒體傳播，讓更多人能重視相關議題，及早預防疾病發生，活動內容豐富多元，全程免費。報名網址： https://forms.gle/fVv7xpZWfKJpXeyp8