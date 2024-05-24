三多立建設執行長李念穎，是一位年僅27歲的女性，原本在義大利學習珠寶設計，如今回國一肩扛起有百年歷史的家族事業，並將國外所學融於建築當中。從一開始登門拜訪被拒，到地主主動尋求合作，歸功於不畏挑戰及務實的細節精神，甚至是獨到的美學觀點，在業界刮起女力炫風，成為營造業最年輕的女老闆。

27歲的年紀，本該是蓄勢待發勇闖社會、追求夢想的時候，但李念穎勇敢地扛下家族事業，儘管一開始接手過程艱辛，也曾萌生放棄的念頭，然而刻在骨子裡不屈不饒的精神，促使她一路向前。

三多立建設最早可追溯到1920年昭和時期，李念穎曾祖父所經營的生記養蜂場，從養蜂到建築情懷，她反思人對土地應當是溫柔且細膩的，並觀察蜂巢六角形是自然界中最穩固扎實的形狀，悟出建築也應該擁有6大元素，分別是美學、綠意、心靈、家庭、機能及工法。

以6大元素為品牌基礎的三多立建設，在房市領域不斷求新求變，除了打造「國際化」的作品，提出更現代、年輕化的視角之外，持續佈局雙北並將都更危老視為品牌重任，且做好建築品質之餘，也同步為地方創造「共好」的城市風貌。

李念穎說，以前遞名片會被當場折掉，但憑藉著經營的那顆良心與用心，現在地主對三多立建設改觀，這幾年她持續耕耘，從中學習並做出好口碑。她表示，起初拜訪地主常常吃到閉門羹，不過在挫折中仍持續學習並做出改變；在建築選料上細心規劃，水泥採用101大樓同等級的力泰水泥，在鋼筋選料上也導入較粗規格，增加房屋穩固性。因著這樣的堅持，三多立建設獲得稱讚，更因使用優良建材，使地主主動上門尋求合作。

在接受採訪時碰巧遇到地震，「我們家蓋的房子非常穩固，不用擔心。」李念穎拍拍胸脯說道，強調三多立建設出品絕對安全，其堅定的態度也是住戶的安心保證。

李念穎對於建築保持親力親為態度，包含排煙罩外觀、欄杆噴金，甚至地下室牆壁的顏色，皆是親手挑選。（業者提供）

不僅如此，李念穎擁有獨到的美學眼光，挑選的建材兼顧美感與機能，包含排煙罩外觀、欄杆噴金，甚至地下室牆壁的顏色，皆是親自挑選。在細節之處展現美學，更將珠寶設計的精緻感帶入建築當中。

她舉例，為避免樓梯間產生壁癌及保持美觀，堅持在樓梯空間貼上磁磚；也因為使用的磁磚皆為進口，需到工廠進一步切割，除了多一道工錢之外，更加考驗師傅現場拼貼磁磚的精準度。

位於五股的「香寓」、「蒔光」2個建案，外觀設計採用精細工藝的ART DECO藝術雕飾。（業者提供）

她帶著在歐洲嚴苛的設計訓練以及美學見聞，親自參與建築外觀立面手稿繪製，而在五股「香寓」、「蒔光」2個建案當中，外觀設計採用精細工藝的ART DECO藝術雕飾，並藉由鐵件方式，打造出永恆的美感，將優美工藝運用在洲子洋，賦予土地新的意義。

考慮到人的一生可能只有一棟房，儘管工錢、用料成本增加，李念穎對於建築品質的要求堅持不打折扣，持續在建築路上貢獻，打造好宅。