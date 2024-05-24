藝文特區是位在桃園的重點發展區域，過往是買房熱點之一，馨傳不動產智庫執行長何世昌撰文分析，近年中壢青埔特區新建案成交單價達6字頭的戶數，已遠遠超過藝文特區，且今年市況量價齊揚，彷彿有取藝文而代之的氣勢。
何世昌表示，桃園房市的兩強，一個是桃園藝文特區，另一個是中壢青埔特區，從實價登錄（扣除一樓與特殊戶）來看，因藝文特區沒什麼新建案，近年成交單價較高的建案已轉移到中路、小檜溪重劃區。
何世昌提到，最近二、三年來，中壢青埔特區新建案成交單價達6字頭的戶數遠遠超過藝文特區，且今年市況量價齊揚，彷彿有取藝文而代之的氣勢。
何世昌分析，從區域發展來看，藝文特區未來有捷運，不乏建設題材，但可惜重劃區開發已經飽和，現在中路、小檜溪的推案動能更強，且這兩處重劃區成交價逐步近逼藝文特區。
網友紛紛表示，「曾經青埔被戲稱鬼城、野狗比人多、雜草比人高，當初勇敢買進的人都是笑到最後的人」、「青埔已經是桃園一哥」、「青埔有企業有國家不斷灌入資源，後續情勢明顯優於藝文特區」。何世昌則回應，「有爸媽疼容易長高高」。
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