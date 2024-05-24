Uber以9億5千萬美元併購外送龍頭foodpanda，只要主管機關核准，最快2025年，Uber Eats就會獨占台灣外送市場。這樁併購案背後將對台灣的外送、餐飲和零售產業造成什麼影響？

「Uber和Delivery Hero SE已經簽署協議，由Uber以9億5千萬美元（約308億新台幣）現金併購Delivery Hero旗下的foodpanda台灣外送事業……，預計於2025上半年完成交易。」5月14日，美國共享叫車平台巨頭Uber一紙新聞稿，為台灣外送市場投下震撼彈。

「早年外送剛起步時，二家業者彼此就心知肚明，這是一場等誰先認輸的戰爭，一方撐不住，另一方就能接管對方資源。」一名知情人士如此形容Uber Eats和foodpanda之間的競爭關係。

翻開資策會產業情報研究所（MIC）2023年發布的《外送大調查》，和2022年相比，外送平台使用人數約少了2.3％，也顯示台灣外送市場已經進入穩定平緩期。

儘管foodpanda台灣去年仍有5.5億歐元（約192億新台幣）營收，但不具名foodpanda前員工認為，由於解封後業績一直無法突破疫情高峰，加上母公司近年接連虧損、啟動多波裁員。這時Uber又願意出高價買下台灣業務，Delivery Hero自然樂於出售這個小金雞，讓現金入袋為安。

事實上，分別在2012年和2016年進軍台灣市場的foodpanda和Uber Eats，至今都仍有攻不下的版圖和客群。

「二家外送平台競爭這麼久，花了無數資源，但再怎麼燒錢，Uber Eats在南台灣就是很辛苦，foodpanda就是抓不到ABC或某些特質的人。」一名電商業者觀察，對去年首次實現獲利、野心勃勃的Uber母公司而言，最好的方法就是買下整個市場。

對Uber來說，買下foodpanda，在合作店家、外送員管理上，更能產生綜效。

「他們再也不需要花雙倍的成本、時間，去跟著對手做促銷，或爭取特定商家來合作。」這名電商業者舉例，過去流量高的業者，往往必須讓利，像是二大平台各自為了爭取麥當勞上架，每一次談合作，都只能自主喊出比對手低的抽成費，但未來Uber將有更大的掌控能力。

（圖／今周刊提供）

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