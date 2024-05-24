「臺南400全民教育-教育的時空旅行」主題展將於5月25日在南市兒童科學館正式開幕，展期至9月1日，臺南市長黃偉哲邀請全國民眾免費參觀。開幕當日還特別準備神秘早鳥好禮、熱鬧舞台和教育主題闖關活動，讓參觀的來賓深度感受臺南的教育軟實力。

臺南市政府特別舉辦臺南400教育主題展，開幕當天還有現場神秘早鳥禮以及各項主題活動，歡迎民眾前來感受臺南的熱鬧以及教育軟實力。（圖／臺南市政府教育局提供）

臺南市長黃偉哲表示，這次主題展喚起全國民眾求學時期的共同回憶，運用多媒體、AI科技與XR互動體驗，讓參觀者重溫40年代到90年代的校園生活，如健康操、福利社、躲避球等回憶片段，參觀者還可以AI生成獨一無二的頭像、個人化特色共學小夥伴「我的文昌君」。5月25日開展當日將特別企劃「我的學生時代」制服趴活動，鼓勵大小朋友穿上學生制服並打卡上傳社群網站，即可獲得「教育的時空旅行」特製文創好禮3件組，數量有限錯過可惜，歡迎大家一起變身回到求學時光！

臺南400教育主題展運用多媒體、AI科技與XR互動體驗，讓參觀者重溫40年代到90年代的校園生活。（圖／臺南市政府教育局提供）

臺南400教育主題展開展當日將特別企劃「我的學生時代」制服趴活動，完成指定任務即可獲得特製文創好禮3件組。（圖／臺南市政府教育局提供）

教育局鄭新輝局長表示，開幕當日上午9點開館，其中前50名入場的來賓將獲得特製神秘早鳥小禮物，緊接著「大地迷蹤」臺南公園實境定向闖關活動亦將同步啟用；此外舞台區安排各校生動的表演，包括魔術、氣球、泡泡秀等，展場週邊亦設置涵蓋數學、英文、音樂等多元主題關卡，邀請親子共同來挑戰！

南瀛科學教育館館長何秋蓮補充，在25日上午10時至下午4時的「教育闖關大挑戰」活動，計規劃15個攤位，透過互動闖關，學習飲食、環境、科學等多元教育內容，集滿10個章即可兌換紀念好禮，不容錯過！

教育局說，此次展覽內容橫跨不同的求學世代，歡迎家庭、學校及團體組團參觀，共同在教育的時空旅行，回憶起難忘的求學時光。趕緊穿上你的制服，加入這場豐富多彩的教育之旅吧！本活動詳情、交通引導及停車資訊，請上活動網站查詢 （https://tedu400.tn.edu.tw/），或洽詢電話06-2224583（週一休館）。

（臺南市政府教育局廣告）