一名女子在網路上抱怨，跟男友交往5年，之前都會互相請客，買禮物，沒想到前一陣子到ATM領錢的時侯，被男友偷看到存款餘額，結果就是…..請客買禮物都沒了，還處處凹女子請客，讓女子相當困擾。

女子在網路《Zuvio》發文抱怨，跟男友交往這麼久，突然被發現自己的存款比他多，現在出門吃飯，買東西，都會被凹要付錢，跟男友要錢還要被說小氣，只要金額1000元以內，就會撒嬌要女子付錢，真不知道自己是女友，還是提款機，排除錢的問題，其實兩人相處都還OK，真不知道要不要把事情擴大。

網友看到這篇男友凹女友的發文，紛紛相勸的留言表示：「老實說，很不好，我會建議謹慎考慮要不要走下去...」、「都誇張成這樣了不考慮分手？」、「什麼軟爛男，不分等啥」、「想知道是多少存款讓男友這麼飄」、「這種吃軟飯的乞丐還要哦??」、「現在只是小小佔便宜 未來會不會要你買車買房給他」。