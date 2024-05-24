一名男子在網路上發言，他本身有老婆小孩，結婚已經10年了，平時就有去按摩的習慣，但按摩都是點女按摩師，因為力道不會太大，相當蘇胡！結果前一陣子去按摩店，只剩下男師傅，勉為其難的就這樣了，沒想到整個過程，讓他結束馬上結帳離開，大喊：很對不起老婆！

男子在網路《Dcard》發文表示，去按摩店按摩，因為師傅不夠，只剩下男按摩師，想說都是按摩就沒差，沒想到這一切都來的太突然，男按摩師按到一半居然脫到只剩內褲，當時有想離開的念頭，但錢都花了，也就沒有太計較。

結果男按摩師請我翻身，變成躺著朝上，男按摩師居然開始進攻「小兄弟」附近，男子感覺很怪，但是有很舒服，在緊張之下居然站起來了，然後男按摩師就……..叼住了！男子居然還默默接受這行為，最後就舒服的噴射了，男按摩師還說要幫忙洗澡，男子當場嚇得穿衣服付錢離開。

這件事情過後，男子不斷問自己，為何當時沒有拒絕，一直覺得很對不起老婆，但是他自己並沒有找小三，而是偷了男人，這樣應該不算外遇吧。

網友看到這片留言，紛紛留言表示：「我到底看到了啥？」、「好……好離奇……」、「見朕騎雞的時刻！佩服佩服」、「男已理解」、「開啟新的領域了」、「你是不是還有再去試試….」。