解放軍宣布23日起將在台灣海峽，台灣北部、南部、東部及金門島、馬祖島、烏坵、東引島周邊，開展聯合「聯合利劍－2024A」演習。從大陸發布演習區域分析，五個區域都相當接近我24海浬鄰接區。對此，退役少將栗正傑23日就表示，「這次的軍事行動，比96年飛彈危機和裴洛西來台要更加嚴重」，引發討論。

栗正傑23日在政論節目《新聞大白話》中表示，「這次的軍事行動，比96年飛彈危機和裴洛西來台要更加嚴重」，栗正傑更從指出，「我們從北邊往南邊看，這個區塊的演練代表拒止日本或美國的軍隊來馳援，同時對我們台北來說是一個攻擊的目標；左中間這塊，距離澎湖非常近，歷史上攻台必先攻澎，澎湖一但失守，台灣的前哨就沒了」。

栗正傑接著說，「左下就是針對高雄港、左營軍港；右下就是拒止作戰反制美軍，這戰備警巡絕對不是突然的，而是都演練完了，把它合在一起；右上是花蓮，如果美國要支援也是從花蓮進來，民生物資都是從花蓮進來，也有艦隊、佳山基地都在中國大陸的封鎖之下」。

栗正傑也點出，「特別要注意的是東引島、烏坵島，這兩個島中國大陸從來沒在這邊演練過，為什麼會突然冒出？這就不是恫嚇性了，如果是恫嚇只要在台海中線、巴士海峽」，栗正傑最後也說，「這次特別公布這兩個地方，東引是外島地區最重要的離島，因為有我們的防空飛彈、反艦飛彈，配上新北金山萬里那邊也有天宮飛彈，這兩個防空陣地就像兩隻腳一樣，互相保護，可以確保北部領空的安全，如果被砍掉一隻腳就非常危險，烏坵則是政治含義極高，如果賴清德當選之後就丟掉烏坵，老百姓會怎麼想？」