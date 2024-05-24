大陸、台灣尚未全面開放旅遊政策，但擋不住兩岸民間交流的熱情。中天新聞主播林嘉源近日走訪對岸，享受大陸人文美景風情，直呼愛上了。

林嘉源平時主持帶狀節目《全球大視野》及每週日《國際直球對決》，除了熟悉世界情勢外，對於大陸的動向也有所掌握，近日他更親訪對岸。

20日是中華民國總統就職典禮當天，平時沒負責國內新聞線的林嘉源，這天搭東航出發飛往上海，他發文直呼：漫步上海田子坊，第一次從機場搭磁浮列車到市區，時速300公里頗舒適的，華為手錶綁定支付寶，真的好方便！

林嘉源21日搭大陸境內航線飛四川，他說：「C919解鎖，整架飛機全坐滿欸，這架C919，是第三架C919，我特別選中間位子，要感受一下，因為特別寬！」同事麥玉潔留言喊：「拍一集開箱影片了啦！」林嘉源回：「真的～哈哈哈！」當天他在成都市區趴趴走，直呼大熊貓可愛。也提到太古里古色古香，跟新穎的大樓相比更有文化底蘊。前搭檔、T台主播陳諺瑩驚呼「不可能你又出國了吧！」林回「很節制了啦～哈哈哈！」

「愛上成都了！」林嘉源22日發文說「謝謝三妹當地陪，帶我吃了超好吃的麻辣火鍋，逛了好有特色的東郊記憶，相約10月台灣見！」

林嘉源23日搭乘復興號智能動車去樂山，體驗「商務艙躺平」，T台主播謝曜州打趣說「原來（大陸高鐵）有靠背喔？」把林嘉源逗樂了「笑死！」到了樂山大佛，他讚嘆千年前古人的巧奪天工，直呼：蘇軾題字好美！當晚他又發圖文提到，為了週日節目，回到飯店寫腳本，配哈爾濱啤酒，這次吃到了台灣爆紅的酸菜魚，體驗節目討論超多的華為Pura手機智界S7，「滿足了！」