日本「國民老婆」新垣結衣因出演戲劇《月薪嬌妻》，和同劇男主角、音樂才子星野源假戲真做，並於2021年閃婚，但近日卻爆出婚姻陷入危機，讓這對夫妻再度受到討論，於是有網友提出疑問「星野源算帥哥嗎」，立刻引起網友熱烈討論。

有網友23日在Dcard表示，他認為星野源算是長相普通的日本人，身高也突出，「但聽了一些他的音樂作品之後，漸漸開始get到星野源的帥，而且頭髮穿搭弄一弄，整個人其實還是很有型，就很標準的日系型男」。

而原Po也舉例韓星金宇彬，「但金宇彬又有種醜帥風格，跟星野源好像不太一樣」，接著又說到自己的朋友，雖然沒有外型優勢，但其他地方特別有魅力，像是有特殊才華，「不只異性緣很好，有時候連我都會覺得『X，好帥』」，所以疑問這樣算帥嗎？

對此有網友分析，「以顏值來說不是五官很精緻的類型，但整體看起來乾淨，有在打扮加上有才華，而且有一股色色的感覺，女生都會蠻喜歡的，我身邊也不少女生覺得帥或可愛，帥不一定只是臉，更可能是整體氛圍」、「這就是女生所謂長相乾淨的男生」、「兩人結婚時超多人跳出來說星野源配不上，先看看人家多有才華、知名度多高、年收入又有多高好嗎」，也有網友犀利回應：「藝人來說普通，但42歲能維持這樣，屌打一堆台男了好嗎！」