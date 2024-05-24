32歲韓國男星邊佑錫，有著189公分完美身高，近日憑藉話題韓劇《背著善宰跑》暴紅，成為大勢演員，工作邀約不斷。近日他接受訪問表示，公司現在氣氛就像慶典一樣，但因為工作變多，所以公司同仁變得需要常常加班，他也坦言現在收到的邀約，和過去相比多10倍、20倍。

邊佑錫近日受邀出演劉在錫主持節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，表示自己現在節目播出當天就算3、4點才睡，隔天依舊會7點半就爬起床，看收視率，搜尋電視劇相關新聞和自己的新聞，他坦言：「心臟都蹦蹦跳，都睡不著了」，對自己的人氣依舊沒有真實感，他表示：「至今還覺得不可思議」。而他剛出演完劉在錫另一個綜藝節目《Running Man》，短短一周看到劉在錫兩次，讓他驚訝表示不敢相信。

邊佑錫也透露自己在讀到《背著善宰跑》最後一集16集劇本時，想到真的要結束了，感慨地哭了出來，心情很奇怪，他也是第一次有這樣的經驗，他說：「何時才能再遇到我這麼喜歡的角色呢，我真的是這個作品的粉絲」。他也表示：「現在才剛剛開始」，他之後會更努力成為更好的演員。

此外，他也談到和家人之間關係十分親密，就算現在已經30幾歲了，和爸爸碰面時，偶爾還是會親親臉頰，也會大聲說出：「我愛你」，他表示希望一輩子和家人這樣親密。而他也感謝合作女演員金惠奫，謝謝對方給予的支持，也表示因為有她在，他才能完整呈現「善宰」這個角色。