立法院審查國會改革法案，17日爆發激烈肢體衝突，21日則二讀通過多個相關法條。綠營見表決難贏，竟號召群眾包圍立院，想重現太陽花。24日院會再開，媒體人黃揚明指出，在確認議事錄部分，可能發生第一波衝突。然後綠黨團可提出大量退回程序委員會動議，拖延會議時間杯葛議事，光是報告事項表決完可能就拖到下午了。《立法院職權行使法》修正草案若下週二沒完成三讀，這個案子基本上就會冷凍很長一段時間。

「我來預演一下院會可能的狀況。」黃揚明23日發文提到，上午7點議場開門時可能門口推擠後，議場內藍委搶遞案、衝上主席台。上午9點，國是論壇可能和上周五一樣無法進行。但應該會有黨團要求立法院長韓國瑜針對中共圍台軍演一事，召集朝野協商。上午10點，會議正式開始，確認議事錄部分，將發生第一波衝突。

黃揚明質疑，很多公民團體不太理解立法院的運作方式，他們其中一個訴求叫做：違法議事錄不予承認。但根據《立法院議事規則》規定，議事錄是無法退回或不予承認的。規則第21條規定：「本院舉行會議時，出席委員不得提出更正議事錄、臨時提案、會議詢問、權宜問題、秩序問題或其他程序之動議，但得以書面為之。」也就是說，現場立委不能口頭提出更正議事錄的動議（提案），但可以、也只能用書面方式提出。

黃揚明指出，過去2016年10月《勞基法》修法草案（一例一休）在衛環委員會審議時（就是最近大家批評的「一分瑩」事件），發生過隔次委員會議事錄沒確定就散會，之後在野黨團就不斷針對此事要求程序重來，經過三次朝野協商，才做出退回委員會重審的協商結論。（如附圖）

所以最近在野黨若要拿「一分瑩」事件來舉例，其實是不妥的，因為這案例最後是退回委員會重新審議的。但這或許是這次爭議一種解套方式？

「因為在協商過程中，各黨團是有承諾『審議時不杯葛』的。」黃揚明表示，反正，在「議事錄確認」這一塊，可能就會發生一波衝突。

黃揚明強調，報告事項：明天會議議程中，光是立委提案須一讀付委的就有60多案，民進黨團可提出大量退回程序委員會動議，拖延會議時間杯葛議事。一案可表決2次，光是報告事項表決完，可能就拖到下午了。結束後、討論事項前：各黨團會有變更議程的動議提案需要表決（又可以拖一段時間）。因此，真正要進入《立法院職權行使法》接續的二讀逐條審議程序，恐怕真的是下午以後。這還不計入可能的肢體衝突狀況。

「最後，別忘了，前二次會議一共才表決通過20多條，剩下40個條文真的有辦法處理超過40條的二讀程序嗎？我持非常懷疑的態度！「」黃揚明直言，如果《立法院職權行使法》修正草案在下周二沒有完成三讀，基本上，這個案子就會冷凍很長一段時間，因為朝野黨團已經決議5月31日起邀請行政院長卓榮泰到立法院報告，屆時，討論事項議程就會中斷約一個月左右，社會輿論反彈力道若越來越強，要再處理難度就更高了。