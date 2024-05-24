立法院審查國會改革法案，17日爆發激烈肢體衝突，21日則二讀通過多個相關法條。綠營對此海量宣傳「台灣將變成香港」，藍則反批認知作戰。媒體人謝曜州自曝，他被友人轟炸「國會改革就是對岸下令要讓台灣香港化」，他立刻懟回去：那民進黨以前在野也提國會改革，也是對岸下令喔？有自稱住香港七年的網友說，有了國安法後的香港「非常平靜」；不犯當地法律就不會被抓，到哪裡都是一樣的道理。

蔡政府八年執政落幕，但留下的行政官員傲慢、反質詢劣跡，前閣揆蘇貞昌就常被批霸道傲慢。藍白近日共推國會改革修法，除了人事同意權、聽證調查權外，還新增「藐視國會罪」，以遏止官員恣意囂張。而民進黨現今雖面臨朝小野大困境， 表決頻頻失利，卻不斷營造台灣恐香港化的氛圍。

謝曜州今(23日)就在臉書發文提到，有朋友對他說：國會改革都是對岸下令要讓台灣香港化！謝曜州秒回吐嘈這位友人：「那民進黨以前在野，也有提出國會改革，也是對岸下令喔？」該位朋友當場被懟到理虧詞窮，只能直呼：「不管啦！不允許台灣變香港！」

謝曜州在留言區提醒「畢竟是我朋友，請大家評論用詞，不要太過分啦」。有網友則傻眼回「我有點不懂，為什麼國會改革就會讓台灣變香港哈哈哈（謝：有人還說立法院這樣可以控制軍隊跟警察，有蠻多人相信喔）」、「綠營實在偷懶，支持者也真墮落又好騙」。

另有一位網友說「我住在香港7年多了，有了國安法後，香港非常平靜、安全，街上常看到外國人拉著行李箱在走。不要犯當地法律，就不會被抓」。