隱藏在艋舺大道巷弄中的雞湯拉麵店「濟善老麵」，是許多遊客到萬華必吃的美食，不料卻驚傳將在5月底熄燈，震驚當地人和饕客。對此店家也透露原因，表示租約到期，未來只能到小碧潭享用。

濟善老麵日前在官方臉書公告，濟善老麵萬華店將於5月31日正式營業至最後一天，透露租約到期，不再續約，因此決定結束營業。店家表示，雖然萬華店的故事即將翻開最後一頁，但濟善老麵的味道不會就此消失，6月1日起將在小碧潭店繼續服務。

濟善老麵為老貳樓集團旗下品牌，與其他拉麵店不同的是，主打清爽的雞湯拉麵，湯底以老母雞熬煮，配上柚子醋，雞油拌炒的大白菜，別具一格，其烏骨雞拉麵更是受到歡迎，店內僅有7個座位也成為特色之一，Google評論達到1100多則，平均4.3星好評。

萬華店為創始店，之後在中山區、桃園龜山開設分店，卻在近年先後結束營業，如今連萬華店都要熄燈，讓不少老饕大受震撼。