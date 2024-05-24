The Cleveland Cavaliers parted ways with head coach JB Bickerstaff, sources tell @TheAthletic @Stadium. Warriors assistant Kenny Atkinson and Pelicans associate James Borrego are expected to be among candidates for the job. pic.twitter.com/PVU0ZUcRGb — Shams Charania (@ShamsCharania) May 23, 2024

才剛在東區準決賽遭到塞爾提克淘汰出局的騎士，24日凌晨宣布開除總教練比克斯塔夫，根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞爆料，比克斯塔夫被開除的主因，就是包含當家球星米契爾在內的不少騎士球員對他喪失信心，目前勇士助教艾金生、鵜鶘助教波雷戈是兩大接掌騎士兵符人選。

雖然騎士最近3年在比克斯塔夫領軍下逐漸進步，卻都在全明星賽後陷入低迷，像是本季在全明星賽後騎士只拿12勝17敗，不少球員私下或公開質疑比克斯塔夫的策略、調度、訓練與責任措施，更提前預估假如他無法領軍騎士闖進東區冠軍賽就會被開除。

比克斯塔夫領軍騎士拿下總共170勝159敗的例行賽戰績，季後賽戰績則是6勝11敗，更是連兩季闖進季後賽，其中本季還打到東區準決賽，這是騎士自從2018年之後首次做到，儘管他跟騎士還有兩年1000萬美元合約，如今還是慘遭提前解雇命運。

騎士總裁奧特曼發表聲明表示，比克斯塔夫是一名備受尊敬的教練，也是不可思議的人，「他幫助我們建立了球隊文化，做出開除決定並不容易，但NBA是種相當特殊的行業，有時需要大膽冒險推動球隊前進，甚至達到奪冠目標，我們很感謝比克斯塔夫為了騎士付出的一切。」