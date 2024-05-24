相信許多人都有搭公車卻發現忘記儲值，悠遊卡餘額不足，只能急著找硬幣的情況。日前就有一名妹子上車時，一刷發現餘額不足，想要下車，未料司機當場大喊一句阻止，讓全車都驚呆，直呼根本是硬派暖男。

一名女網友在Threads上分享，日前搭公車時，看到一位女生從後門上車，但嗶下去後發現餘額不足，當場轉頭要下車，司機透過後照鏡注意到後，當場開廣播說「上車啊！餘額不足就餘額不足，啊不然不用回家哦」，讓原PO忍不住說「用最兇的語氣說出最暖的話，超帥」。

不少網友也留言：「超硬派暖男」、「太MAN了」、「標準的面惡心善」、「傲嬌系公車司機」、「這就是所謂的鐵漢柔情」、「是我的話當場聽到一定超感動」、「真的被帥到了」、「其實很多司機都會視情況放水啦，不會刁難」。

但也有部分人直言其實司機的舉動不妥當：「這樣的講話語氣我覺得不太OK，沒顧慮到女乘客自尊心」、「這樣一喊全車都知道女乘客餘額不足了...」、「出發點是好的，但真的不太會說話」。