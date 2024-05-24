美國沃爾瑪旗下的高級會員制商店山姆會員商店（Sam's Club），近日傳出將進軍香港市場，預計於兩個月內推出網購服務。據傳申辦成為會員後，只要在山姆網店購物滿人民幣（下同）599元以上，即可享有免費由大陸送貨至香港的服務。