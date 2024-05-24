香港｜山姆超市傳將進軍香港 03:202024/05/24 工商 大陸國際新聞中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國沃爾瑪旗下的高級會員制商店山姆會員商店（Sam's Club），近日傳出將進軍香港市場，預計於兩個月內推出網購服務。據傳申辦成為會員後，只要在山姆網店購物滿人民幣（下同）599元以上，即可享有免費由大陸送貨至香港的服務。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 品觀點｜台南鳳梨進軍全家 台南400鮮果盒正式上架 Global Mall屏東市「年中好物季」開跑 祭三大好康方案 富士山網美拍照點掰了！ LAWSON超商前2.5米高黑幕完工 #山姆 #會員 #商店 #市傳 #進軍香港 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 momo攜手7-ELEVEN門市 富邦媒壯大「循環包裝生態圈」 11:532024/05/21 財經 好市多酪梨油「顏色怪怪的」內行人一看暴動：高檔貨 10:252024/05/14 生活 車停好市多11天「天價停車費曝」 會員傻眼：第一次看到 13:582024/05/23 生活 好市多會員護照1改版！萬人讚爆：總算可以看懂了 19:042024/05/20 生活 好市多隱藏3服務 資深會員嗨喊：全都免費 09:292024/05/22 生活 繼麻豆文旦 「山上鳳梨」截切鮮果再登超商開賣 16:272024/05/15 生活 沒買YouTube會員！她關閉設定1功能 廣告全消失 10:192024/05/14 生活 《家生活》全家Q1歸屬母公司盈餘登歷年同期新高 Q2 3商機推營運動能 08:182024/05/09 財經 蝦皮「吃貨節」美食下殺5折起 加碼抽沖繩郵輪之旅 18:052024/05/14 生活 籲各國合作保護環境 聯合國立法審查「危害自然罪」 23:022024/05/18 國際 《電通股》全國電、燦坤殖利率雙破5% 今年展望這樣說 17:382024/05/24 財經 華為為何廣設旗艦店？路透揭1理由 與死對頭較勁 16:372024/05/15 財經 黃子佼遭起訴 葛斯齊認13年前就收到爆料「2指證」可信度高 12:222024/05/17 娛樂 「老高」月入18億有望？ 「五歲抬頭財富自由團」 自曝成功關鍵 05:292024/05/18 娛樂 王品集團最強年中慶 送5折海陸豪禮、會員數放大5倍寵粉 18:252024/05/18 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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