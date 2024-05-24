520後第3天，大陸東部戰區宣布23至24日將在台灣海峽，台灣北部、南部、東部及金門島、馬祖島、烏坵、東引島周邊，開展聯合「聯合利劍－2024A」演習。因應中共軍演，一名美國國務院發言人23日表示，美方正密切關注局勢，會持續與台灣緊密協調。美國自信現有的軍力部署足以維持區域和平穩定，並強烈敦促北京政府保持克制。此外，五角大廈發言人則說，北京的做法「魯莽」。

共軍東部戰區周23日宣布以海陸空兵力對台灣周邊展開為期2天的「聯合利劍2024A」演習，聲稱是「對台獨分裂勢力謀獨行徑的有力懲戒，對外部勢力干涉挑釁的嚴重警告」。

針對中共軍演，華府方面也有所回應！一名美國國務院發言人23日表示，美國自信現在美軍在區域的軍力部署與行動，能確保和平穩定。這名發言人也重申，敦促北京政府克制，美國會持續監控台海局勢，並與台灣緊密協調。

對於陸環台軍演，總統府表示，國安團隊及國軍各單位，對於軍演狀況皆有全面掌握，面對外在挑戰威脅，我們會持續捍衛民主，並有信心、有能力守護國家安全，請國人放心。

陸委會則呼籲，北京當局應和台灣民選合法政府進行溝通對話，尋求合作互利之道。