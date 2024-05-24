聯合利劍-2024A環台演習

5月23日中共解放軍東部戰區突然宣布進行環台軍事演習，初步透露的規模與2022年8月裴洛西訪台後的軍事演習相當。這次演習的方式採用一些與過去不同的做法，引起許多分析人士猜測其用意。而根據中國政治議程與美軍動態分析，這一系列演習很可能延續相當長的時間，其規模與強度將持續擴大，並一直延續到覆蓋今年7月召開的中共20屆3中全會，「抗美保台」將順理成章成為這個極受關注重要會議的主題。

共軍東部戰區在台北時間23日早晨宣佈，自7 時45分在台灣周邊開展「聯合利劍-2024A」環台演習，範圍包括台灣海峽與台灣北、南、東部及金門、馬祖、烏丘、東引島周邊，東部戰區出動海空軍在台灣周邊的5個區域及外島4個區域進行開展聯合演訓。

這次演習範圍更大、位置更密集、距離台灣本島更近，以展示高於2022年8月演習的震懾力道。（圖／中國軍網）

從公布的演習區域看來，比2022年8月裴洛西訪台後的軍事演習範圍更大、位置更密集、距離台灣本島更近（尤其是東部），顯示這次演習規劃將展示出高於2022年8月演習的震懾力道。雖然如此，但分析人士也發現，相較於前年8月的軍事演習，這次在演習當天才發布消息，且未依國際慣例事先發布禁航令，可以確定不會進行導彈試射與實彈射擊，讓這次僅為時2天的首場演習成為一系列軍事演習的開場序曲。

許多分析人士都發現，這次演習名稱「聯合利劍-2024A」存在一定的用意，「聯合利劍」從2023年就啟用，但這次在西元後加上英文字母，很可能還會有後續的演習。這次演習共軍還製作了精美的多種武器海報，加上繁體字說明，應該不會只進行2天非實彈演習就結束。外界因此推斷未來還會有B、C、D等系列演習，並演練更複雜且難度更高的空域封鎖、區域拒止／反介入、兩棲登陸等科目，當然也一定會安排最受外界矚目的導彈試射與海空火砲實彈演習。

1996、2022、2024等3次環台演習區域對比圖。（圖／微博）

其次，共軍東部戰區演習的公告中用了許多華麗的辭藻，包括：聯合海空「戰備警巡」、聯合「奪取戰場綜合控制權」、聯合「精打要害目標」等等，以及艦機「抵近台島周邊戰巡」、「島鏈內外一體聯動」、「檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力」，與過去非演習期間的操演沒有太大不同，何況有些演習區域與項目還由海警船擔綱，無非就是到指定點位巡航，操演幾個艦上戰術項目。由於未公布禁航區，按理不會進行實彈射擊，而且航行到台灣東部與返程只有2天時間，屆時拍攝好演習影片，可能一彈未發就得打道回營。

很顯然地，做為警告新當選具有台獨色彩的賴清德總統，這樣的演習規模與力道是不夠的。不過，如果還有2024的B、C或甚至D，那就另當別論。若加上未來幾次演習，整個演習的時程將長達數周，按目前5月底來計算，這一系列演習每1、2周舉行一場，會一直演習到6月底或7月初，在時程上將迎來中共20大以來最重要的一場中央全會：中共中央第20屆中央委員會第3次全體會，簡稱「20屆3中全會」。

這次共軍的一系列演習很可能一直演習到6月底或7月初，在時程上將迎來中共20屆3中全會。（圖／中國軍網）

眾所周知，自11屆3中全會以來，傳統上3中全會都是決定黨內重大政策路線的會議，由於新冠疫情以來中國大陸面臨經濟、社會與國際局勢的重大變化，大陸內部與外界都特別重視預定在7月召開的3中全會，寄望能在解決經濟發展遭遇的波折與開展國際形勢策略上做出重大且具有前瞻性的決策。尤其是傳統上這次會議是在去年的下半年召開，但因不明原因延後了半年多，因此也更受到各界重視。

不過，據美軍太平洋司令部發布的公告，2024年第29屆環太平洋聯合軍事演習將於6月26日至8月2日在西太平洋地區舉行，屆時將有29個國家、40艘水面艦艇、3艘潛艇、14國陸軍部隊、150多架飛機和總數超過25000名人員參與，規模相當可觀，時程上更是完全覆蓋了3中全會召開期間。

2024年第29屆環太平洋聯合軍事演習將於6月26日至8月2日在西太平洋地區舉行，將有29個國家超過25000名人員參與。圖為上一屆2022年環太平洋聯合軍演。（圖／美軍太平洋司令部）

這次環太平洋軍演規模相對於前屆而言較為龐大，而且中國自2018年後未再受邀，如果中共7月召開3中全會期間，美國藉演習與菲律賓等南海周邊國家鼓噪台灣議題或南海主權爭議，並慫恿菲律賓等國在南海爭議上製造不利於中國的輿論風向，很可能讓北京召開的3中全會在國際視聽上落入被動。但是北京若能趁著演習時機，藉著敲打台獨這個能完全掌握優勢的議題造勢，不只能在國際輿論上掌握主動，也能為3中全會營造更加團結與樂觀的氣氛。

換言之，在內外環境的交互作用下，這一系列環台演習打擊台獨的氣勢將節節升高，航母與導彈將陸續上場，一路延續到為7月的3中全會，正好藉著威懾台獨為中共這場決定政治路線的重要會議鳴鑼開道。