張基龍在退伍後首部戲劇作品《雖然不是英雄》， 飾演罹患文明病而失去超能力的英雄，直到遇見命運中的女人千玗嬉才恢復能力，第一次合作的兩人，首次見面就發現彼此車牌數字居然一樣，驚呼太神奇。張基龍分享當兵時他的戲正在播出，同袍都在看他談戀愛，而他如今已成「爸爸」，與童星朴昭怡扮父女，朴昭怡笑說很多人講他們兩人很像，張基龍還送她生日禮物，就像親爸一般。

張基龍和千玗嬉的車牌數字竟然相同，讓兩人大為驚訝。（圖／Netflix提供）

張基龍與宋慧喬拍完《現正分手中》後，於2021年8月履行當兵義務，去年2月退伍，他分享軍中趣聞，「部隊每個週末都在看我演的電視劇，太奇妙了。因爲要和同梯一起看，所以感到更尷尬。雖然大家說電視裡的人就在旁邊，所以很覺得很棒」。提及3年來的變化，張基龍回答：「回顧20多歲的時候，過得非常忙碌，第一次有了可以休息的空白期，很需要這樣的時間。」沉澱後回歸，張基龍想在《雖然不是英雄》好好表現，藉此向觀眾問候。

被問到想擁有什麼樣的超能力，張基龍秒答「瞬間移動！可以一睜開眼就到達喜歡的國家」，千玗嬉附和：「下班的時候也是，眨眼就回到家。」至於兩人各自擁有什麼樣的能力，千玗嬉認為張基龍很會鼓舞人，每次問他「還好嗎？」他都會回應「當然要加油了」，從未顯露辛苦的表情，張基龍高喊加油的樣子，雖然也是爲了帶動現場氣氛，但同時也能讓人收心。

當兵時，同袍每週都在看張基龍與宋慧喬談戀愛。（圖／翻攝《現正分手中》官網）

對此，張基龍說：「我不喜歡馬馬虎虎的，既然要做就好好做。」他觀察到千玗嬉的能力是包容力，「不僅是和演員，看著她與工作人員處得很好的樣子，學到了很多，許多人做不到這一點，像是從人們那裡得到能量的感覺。姐姐的能量讓拍攝現場更加明亮。」

兩人在戲裡命運般的相遇，劇外也有一個共同點巧合到到令人覺得驚奇，張基龍說明：「第一次見面時，發現千玗嬉的車牌數字和我的車牌相同，讓我留下了深刻的印象，這樣的偶然成爲了兩人更快親近的契機」。除此之外，他們喜歡的音樂也類似，所以關係更加親密。

很多人朴昭怡長得像張基龍，而張基龍也買了生日禮物給她，讓她覺得就像是自己的爸爸一般。（圖／翻攝張基龍IG）

藉由新戲，張基龍第一次體驗當爸的心情，「扮演爸爸的角色並不容易，不想被困住」。飾演女兒的朴昭怡今年12歲，她透露拍攝時很多人說她長得像張基龍，所以心情很好，朴昭怡接著說：「他待人親切， 還送了生日禮物給我，所以真的像爸爸一樣。」

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