不丹導演巴沃邱寧多傑與製片妻子賴梵耘合作《不丹是教室》、《不丹沒有槍》，接連兩部作品都闖進奧斯卡，拍攝《不丹沒有槍》時更遇到40年才開花的蕎麥田美景，不丹當地居民都直呼神奇。然而，夫妻倆不只拍片時遇到許多奇蹟，就連當初兩人相遇也是遠在千里外的緣分牽線，賴梵耘笑說：「我後來才知道，認識他以前，我就已經先認識他媽媽。」早在4、5年前就提前認識未來的婆婆。

不丹導演巴沃邱寧多傑拍《不丹沒有槍》，遇上蕎麥花40年首開花奇景。（圖／海鵬提供）

被問到當初如何跟巴沃相遇，賴梵耘笑說，當初她前往印度去找密宗仁波切老師，老師剛好就是巴沃的舅舅。當時老師安排巴沃，帶著她跟朋友一行人旅行，兩人就此相遇、相戀。特別的是，賴梵耘直到兩人相戀後，才想起原來自己早在多年前就見過未來的「婆婆」，「我們認識的四五年前，我曾經去過不丹，一樣是去找密宗老師，但那時候老師不在，安排我住在親戚家，我後來才知道那就是他（老公）媽媽。」千里牽起的緣分，就連賴梵耘自己也覺得神奇，幽默笑喊：「可能我用了什麼法術吧！」

賴梵耘透露在與巴沃認識的四五年前，就已經在不丹先認識他的媽媽。（圖／焦正德攝）

夫妻倆現在育有一子一女，也讓孩子在台就讀，夫妻倆忙歸忙，每年都會抽空回到不丹居住幾個月。巴沃透露，不丹現今仍有許多傳統文化，其中一點就是山林保育，法律規定山林要維持65％以上，現在不丹的山林有72%，是世界上排碳量最低的國家，即便不丹鄰近喜馬拉雅山脈，開放登頂有望賺進大把觀光財，但不丹人還是堅持不開放，保留山林原貌。

夫妻倆現在育有一子一女，孩子也在台就讀，不過他們忙歸忙，每年都會抽空回到不丹居住幾個月。（圖／焦正德攝）

巴沃提到眾人皆說不丹是最快樂的國度，但不同於西方的「快樂學」多建築在富裕上，「不丹人相信因果，相信山有山靈，如果你想要快樂，你身處的環境也必須要讓內在能夠快樂。」