陳男的父親年輕常因吸毒入獄，從他出生開始，就被送去姑婆家扶養長大，成長求學階段未盡人父之責，甚至他高中半工半讀時，父親沒錢花用就會要求碰面，討不到錢便惡言辱罵，甚至威脅逼迫，有印象以來，父親在牢裡的日子，可能比在社會上還要久，因而訴請免除扶養義務。

法院審理，陳男指控，讀高中時，不知道父親何時出現，也不知出現會帶來什麼麻煩，只要被父親聯繫上，縱使故意不接電話，也會突然在他下班或下課時，在家門口堵人，假如跟他要不到錢，就對周遭親友鬧事討錢，導致他及姑婆的家庭都身心嚴重受創。

陳男表示，小時候有一次父親剛吸毒完，帶著改造槍到家門口討錢，不斷的按門鈴威脅，連鄰居都被他打擾，直到警察來了才肯罷手。或是小時候他被帶出去玩，然後就不讓他回家，他哭鬧吵著要回家，父親竟暴力烕脅把他關起來，甚至把他帶到偏鄉，拿改造手槍在房間裡試槍。

父親不斷對周遭的人從威脅恐嚇到博取同情，藉以換取購買毒品的錢，甚至連阿公的退休金，也被他偷領後揮霍殆盡，後來阿公中風了，父親卻是棄之不顧，欺騙說會好好照顧，竟是把阿公丟在醫院就不見人影。

他長大之後，雙方有好幾年沒有聯繫，即便是有消息，多是收到父親獄中寫信討錢，他不懂，為什麼司法竟能父親一直有機會回歸社會，再來殘害他們，像這樣作奸犯科這麼嚴重的人，卻還能一直放出來危害百姓。

陳男悲痛地表示，目前所賺的僅基本工資，扣掉基本開銷所剩不多，如果運氣好有剩下，希望能拿一些給從小照顧他長大的領養家庭，一路冒著這樣的風險陪著他長大，對父親的最大的寬容，僅在父親百年後，若還有一點微薄之力的話，能勉強幫他處理。

法官審酌，陳父頻繁進出監獄，獨留陳男由姑婆含辛茹苦拉拔長大，成長過程中長期缺席，不僅未給付扶養費，也未盡扶養義務，反而時常討取金錢花用，雙方長期鮮有聯繫，更遑論有良性互動。日前依法宣判，免除陳男扶養義務，為有理由，應予准許。

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