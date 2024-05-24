立法院24日院會繼續處理國會改革法案，國民黨與民進黨立委進入議場後忙著布置布條、標語，多次發生爭執。（姚志平攝）

立法院24日繼續審查國會改革法案，7點議場大門打開時，國民黨與民眾黨立委守住大門並衝進去占領主席台。（姚志平攝）

立法院24日院會繼續處理國會改革法案，國民黨與民進黨立委進入議場後忙著布置布條、標語，一度與民進黨發生爭執，國民黨立委陳玉珍（戴安全帽者）與同黨立委一同擋下民進黨立委陳亭妃、王美惠等人往主席台推進。（郭吉銓攝）

國會改革法案延燒。 （取自直播）

【LIVE直播】國會改革法案延燒 立法院外現場最新

立法院24日院會繼續處理國會改革法案，民進黨立委敲擊藍白拖鞋大喊「沒有討論，不是民主」。（姚志平攝）

立法院24日院會繼續處理國會改革法案，民進黨立委賴瑞隆一直帶領黨籍立委大喊「沒有討論，不是民主」、「反黑箱、反擴權」，突然失神喊成「沒有黑箱」，然後尷尬地愣住。（姚志平攝）

【立院表決戰】柯建銘突喊「大聲一點好嗎？」 韓國瑜：那就請你黨團安靜 @ChinaTimes

立法院審查國會改革法案以來引起民眾討論，立法院今（24日）預計先續審其它40多條修正案二讀，而一早藍綠立委已衝進議場搶占主席台，並高掛布條，爆發一波衝突。但因表決依舊採用舉手表決模式，持續引發民進黨團抗議。

一早國民黨團和民眾黨團成功守住主席台，民進黨立委頭上則都綁著「民主已死」白布條，並試圖擠進主席台。另外，議場內也可見到大量布條，其中國民黨寫「貪污腐敗、官逼民反」，民進黨則是「反黑箱、撐民主」。過程中，民進黨的林淑芬和民眾黨的麥玉珍爆發互毆情事。

9時許，韓國瑜院長現身主持，宣布進行國是論壇，每位委員發言3分鐘。到了10時07分許，韓國瑜回到議場宣布繼續開會，藍綠也已展開攻防，藍占領主席台、綠則是舉牌在台下抗議高喊「違法表決 會議無效」。韓國瑜上台特別做重要宣告，表決之前綠黨團有要求，依據規定本院表決方式，口頭、舉手、表決器表決是本席宣告之，上次黨團協商即表明，如委員能維持議場和諧，採用表決器，因此如果三政黨簽署保證黨團委員都能坐在委員位置上，並且維持秩序，便宣告用表決器。

但此時綠委不斷台下發出抗議聲。此時，民進黨團總召柯建銘向韓國瑜說「大聲一點好不好？」韓國瑜則說，「那就請你黨團安靜一下，要不要我從頭到尾念一遍」、「沒有意見等我宣告完，大家再表達意見」、「連柯總召都聽不見」。

經過中午休息後，院會下午繼續處理國會改革法案，民進黨立委敲擊藍白拖鞋大喊「沒有討論，不是民主」，持續抗議中。

然而，《立法院職權行使法》的再修正動議共70條，截至21日止，共30條二讀，其中有藍白版本，也有民進黨版本。剩下條文加上《刑法》增訂藐視國會罪、《立法委員互選院長副院長辦法》記名投票等再修正動議，尚有多達46條要審查。