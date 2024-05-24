今天鋒面逐漸遠離，不過台灣附近水氣仍多，中央氣象署清晨發布豪雨及大雨特報，台東縣蘭嶼有局部豪雨、花蓮留意大雨。周日天氣好轉，各地午後仍有局部陣雨或雷雨；下周一（27日）水氣增多，下周二（28日）另一波鋒面南下，各地轉陣雨或雷雨並伴隨劇烈天氣。今年第1號颱風「艾維尼」預估今晚生成，將先朝西北接近呂宋島，再向東北大迴轉，對台灣沒有直接影響。

今年首颱艾維尼預估今晚生成，將先朝西北接近呂宋島，再向東北大迴轉。（中央氣象署提供）

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今、明天各地偶有局部短暫陣雨，大氣不穩定，午後易有強對流發展伴隨雷雨，應注意較大雨勢。今各地氣溫：北部22至28度、中部23至33度、南部24至35度、東部23至33度。

氣象署發布豪、大雨特報，今天蘭嶼有局部大雨或豪雨，花蓮地區有局部大雨發生機率，應注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石。

周日天氣好轉、各地偏熱，午後仍有局部短暫陣雨或雷雨；下周一水氣增多，午後有局部短暫陣雨或雷雨，可能出現較大雨勢。

最新模式模擬顯示，下周二另一波鋒面南下，各地轉陣雨或雷雨，有中小尺度對流系統發展，伴隨小範圍劇烈天氣；下周三、四（29、30日）鋒面南移、滯留在巴士海峽，北部、東半部偶有局部短暫雨，午後中南部近山區有局部陣雨或雷雨。

吳德榮指出，菲律賓東方海面的熱帶低壓將在今晚生成今年首颱「艾維尼」，路徑先朝西北逐漸接近呂宋島，再向東北大迴轉遠離，不侵台，但仍有不確定性，應持續觀察。