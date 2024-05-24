女子小萱與男子阿國（均化名）結婚後，才發現阿國有嚴重性功能障礙，礙於男方長輩的傳宗接代壓力，只好求助人工受孕，因住處環境差，懷孕時便回娘家待產，1年後順利生下長子，阿國竟懷疑她討客兄，不僅鮮少關心，甚至也沒給生活費，還一再羞辱，自此分居近10年，小萱決定不再隱忍訴請離婚。

法院審理，小萱指控，2人在2013年辦理婚宴，她在婚後才發阿國性功能有重大障礙，導致全無正常性生活，讓她無法自然受孕，為了完成阿國及長輩的傳統傳宗接代要求，她獨自求助人工受孕，每天早晚打排卵針打到肚子瘀青，阿國卻未有任何關心，所幸1年後成功懷孕生子，在2015年登記結婚，之後還生了次子。

小萱懷第一胎時，由於住處環境及空氣品質差，便約定讓她回到娘家住及待產，雙方因而分住兩地，阿國不僅懷孕期間鮮少關心，甚至生產後也未提供任何費用扶養兒子，所有生活與教育費用等，都由小萱獨自負擔，但阿國卻一再對她言語羞辱，甚至傳LINE訊息造謠、抹黑。

法官檢視2人LINE對話記錄，阿國一再辱罵小萱，「當人媽媽，你有什麼資格」、「謝謝妳的不要臉，丟X家的臉」、「破格女人」、「垃圾行為」、「趕快去陪外面的男生」。小萱則回，「無能到了極點」、「你憑什麼當人家的爸，完全沒資格」、「垃圾」、「破格一家人」、「無能低能沒用的人」、「你二姐大姐，你媽一家人破格」。

法官考量，自長子、次子出生後迄今，雙方分居近10年，多年來未能回復共同居住狀態，不僅互動漸趨冷淡，近年來更因與孩子會面、經營事業及費用支出等，屢屢爆發爭執，關係更趨緊繃。

法官認，雙方分居期間，未有任何噓寒問暖，反而多是互相指謫、謾罵，毫無親密關係應有的情感交流互動，更缺乏積極聯絡夫妻感情，或用心維繫婚姻的舉措。

法官審酌，雙方婚姻已生破綻，而無回復之希望，2人均難辭其咎。日前依法宣判，小萱依據民法第1052條第2項規定訴請離婚，即屬有據，應予准許。而2名兒子的親權人應由小萱任之，較符合孩子們的最佳利益。