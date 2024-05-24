立法院今續審國會改革相關法案，民眾黨立委黃國昌說明，反質詢說的是行政官員沒有質詢委員的權利，而是應該為自己的政策辯解、理性回應質疑。另外，立委張啓楷表示，目前僅剩40條法條要審理，其中有21條是不予增訂修或增訂，並提出2項君子約定喊話民進黨回歸理性，讓國會改革法案順利通過。

民眾黨立委手持QR Code並在衣服背後貼出QR Code供人掃描，掃描後可以見到民眾黨所整理國會改革懶人包及民進黨造謠事件等，呼籲民眾掃描觀看。

黃國昌重申，民眾黨選前就提出國會改革的政見，1月15日立院黨團成立後的首次記者會也向民眾說明了改革的主軸，強調民眾黨在審議期間一直保持理性態度，反批這是前總統蔡英文延宕8年的法案，更遺憾現在推動過程中，民進黨立委不僅不願意認真實質討論，反不斷釋放假訊息。

黃國昌指出，賴清德總統也曾公開呼籲過民進黨網軍收斂，也曾強調不要透過假訊息認知作戰，呼籲賴清德回歸理性議事討論，而不是不斷透過暴力、造謠、煽動扭曲、激起情緒等，重申民進黨也會堅定推動改革，讓國會真正能看到陽光。

媒體詢問何謂反質詢？黃國昌回覆，首先，質詢是憲法賦予立委對行政官員的權利，憲法要求行政官員有義務要接受立法委員的質詢，因此質詢過程行政官員應理性為他們的政策提出辯護，理性回應立委質疑，而非如前行政院長蘇貞昌竟直接回罵委員「在那邊叫什麼」。黃國昌說明，反質詢基本上是指行政官員並沒有權利質詢立法委員。

黃國昌續指，反質詢發生時，非如外傳行政官員馬上會受到處罰，這是假訊息，法條設計是，當反質詢發生時，認定的是主席，而非質詢的委員，要經過主席制止，不聽制止仍反質詢，事後還要經過委員提議送交院會，做成決議後才會產生後續法律效果。

張啓楷指出，根據台灣議題研究中心最新統計，有65％民眾支持國會改革；僅25％反對，真相會愈辯愈明，喊話民進黨尊重順從多數的民意，不要再製造衝突與造謠，讓法案盡快通過。

張啓楷表示，經過2天審查，目前僅剩40條要審查，其中更有21條不予增修或增訂，因此僅有19條需要討論，若民進黨不再衝突、回歸理性討論，今日就能完成國會改革第一步。

張啓楷另外提出2項君子約定指出，若要和平回到記名表決，那首先民進黨立委不要再偷表決卡；再者不要再搶攻主席台，若真要記名表決，跑來跑去必定發生衝突。