台壽保公司前陳姓保險理賠員，在2018年受理一起車禍事故理賠案時，明知與傷者談妥以8800元和解，卻浮報和解金數額10倍，向公司佯稱和解金為8萬8000元，並由他先行代墊支付，詐騙公司8萬8000元，只支付8800元給傷者，其餘7萬9200元中飽私囊，並花用殆盡，事後台壽保接獲檢舉，報警提告。台北地檢署依詐欺取財、違反《保險法》起訴陳男，並請法院沒收不法所得。

起訴指出，陳男曾經在台壽保產物保險公司(現已更名為中國信託產物保險公司)擔任保險理賠人員，2018年7月6日處理林姓保户的交通事故理賠案件時，利用職務之便，出面向傷者談妥和解金額為8800元，卻向林及台壽保保險公司理賠審核人員佯稱，和解金為8萬8000元，並由他先代墊支付傷者。

台壽保誤信，撥款8萬8000元至林姓保戶帳戶，林提領款項交給陳處理，陳僅交付8800元給傷者，其餘7萬9200元中飽私囊，並供己花用。事後台壽保接獲檢舉，並進行調查，發現陳男浮報10倍和解金金額，報警偵辦。