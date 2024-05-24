中共23日宣布在台灣周邊展開「聯合利劍」演習，稱是「對台獨分裂勢力謀獨行徑的有力懲戒，對外部勢力干涉挑釁的嚴重警告」，此事引起國際社會關注，其中英國廣播公司（BBC）分析指出，台灣人沒有恐慌跡象，反而更在意日本男星星野源與妻子新垣結衣的八卦。

解放軍東部戰區對台灣展開「聯合利劍－2024A」演習，範圍涵蓋台灣北部、南部、東部及金門、馬祖、烏坵嶼、東引島等外島周邊。雖然這些演習尚未到達入侵程度，但有專家認為，這是一種戰術，藉此長期騷擾並意圖以此弱化台灣。

不過BBC發現，台人的情緒似乎沒有受到太大影響，報導指出，在共軍包圍台灣的同時，台灣人相當關注日本音樂才子星野源的八卦，有消息指出，星野源有婚外情，背叛了妻子新垣結衣。事實上，新垣結衣在台灣擁有相當高的人氣，爆料傳出後，令許多粉絲不可置信，而星野源、新垣結衣雙方也火速發聲闢謠，否認此事。

台灣23日的Google熱搜榜，星野源的搜尋次數比軍演還多。（圖／翻攝自Google）

BBC指出，「在過去的幾個小時裡，這條名人八卦已經吸引了所有的注意力。 儘管有關軍事演習的消息不斷傳來，但一些台灣人表示，他們已經習慣了。