國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕、大姑丈夫杜秉澄、友人林于倫等3人，涉嫌協助詐騙集團洗錢逾3000萬，3人遭收押禁見，台北地檢署因羈押期限將屆滿，在押被告涉嫌重大，仍有勾串的可能性，有繼續羈押之必要，檢察官為釐清金流及案情，已向台北地院聲請延長羈押2個月，台北地院今(24)日下午將召開延押庭，提訊在押的劉向婕等人，由於劉向婕等人的羈押期限至本周日（26日）為止，因此法官今天將作出裁定。

台北地院今天下午開延押庭，預計在押的劉向婕等人將在今天中午押解至北院，等待訊問。

警方調查，劉向婕與人合作經營公關行銷公司，另與丈夫杜秉澄開設「漢澄」稀土材料公司，杜為漢澄公司登記負責人。去年初，被害人指控遭詐騙，款項流入漢澄公司等相關帳戶，劉向婕與杜秉澄曾被移送地檢署，當時檢察官認為證據不足，將杜、劉2人不起訴，但漢澄公司帳戶被列為警示帳戶。

之後，台北市刑大獲報，詐團以「假投資」詐騙多名民眾，贓款流入東霖公關公司，東霖的負責人，是在網路上頻頻對社會議題發聲的補習班老師林于倫，警方報請北檢檢察官指揮偵辦，懷疑林于倫受劉向婕指示，提供帳戶協助收取贓款後，再由車手領線、轉匯。

檢警今年3月25日搜索、拘提劉、杜、林等人，查扣公司帳戶存摺、手機等證物，發現劉、杜等人討論提匯轉帳事宜，但劉、杜等人辯稱只是在討論購買虛擬幣，但檢察官不採信，依劉、杜、林3人涉犯詐欺、洗錢等罪嫌疑重大，且有勾串、再犯之虞等理由，翌日聲押禁見3人獲准，另吳姓女被告獲請回。

北檢為釐清本案洗錢金流，曾於5月7日首度提訊在押的劉向婕3人，本周並向台北地院聲請延押。倘若獲法官裁准延押，劉向婕等人將被羈押至7月下旬，屆時檢察官將偵結本案，依洗錢等罪起訴劉女等人，移送北院審理。