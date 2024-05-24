台語金曲歌后江蕙2015年宣布封麥，至今已淡出螢光幕前9年。不過，有網友在爆廢公社爆料江蕙將擔任第35屆金曲獎主持人，引發軒然大波。對此，經紀人陳子鴻已否認。

第35屆金曲獎頒獎典禮將在6月29日於台北小巨蛋隆重登場，評審團主席由知名音樂製作人陳子鴻擔任，他也是江蕙的經紀人。最近有網友在臉書粉專爆廢公社貼出維基百科的截圖，指出頒獎典禮主持人是退休9年的江蕙，典禮星光大道則由唐綺陽、曾寶儀攜手主持。

江蕙已淡出九年。（圖／中時資料照）

消息傳開後，很快地引起網友熱議，大部分的人皆半信半疑，好奇這份名單的真實性。根據《壹蘋新聞網》報導，陳子鴻回應：「假的吧，我沒聽說。」打臉江蕙復出的傳聞。

本月16日是金曲獎入圍揭曉記者會，評審團主席陳子鴻被問到有無邀江蕙擔任金曲評審？他當時幽默地說：「她（江蕙）才不理我，我開玩笑的，她退休了就好好享受人生，這個工作量是很大的。」

陳子鴻否認江蕙接金曲主持棒。（圖／中時資料照）

江蕙儘管已封麥，但去年她現身好友張清芳辦在小巨蛋的演唱會，坐在觀眾席罕開金嗓，以行動力挺好友。張清芳事後被問到在台上拱江蕙唱歌，會不會擔心她傳訊罵人？張清芳笑回：「我不敢看她的訊息，我有點膽怯到底要不要看她的訊息，不過我想她聽到1萬2000多人的掌聲，她是感動的， 一定是、一定是哭的。」