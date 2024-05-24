洪孟楷po出韓國瑜辦公室內的墨寶。（取自洪孟楷臉書）

國會改革法案今（24日）續審，由於社會對立持續悶燒，民進黨會如何出招何杯葛，在野黨又會如何因應，與立法院長韓國瑜如何確保議事順利進行，都成外界關注焦點。國民黨立委洪孟楷昨（23日）晚間在臉書透露，前兩次審國會改革法案時，都看到韓院長總是不厭其煩的一一受理並且主持，漫長到深夜12點的表決，讓他直挺挺的身影也吃不消，但當某一天在他辦公室看到牆上的墨寶時，印入眼前的兩句話，恰如此時此刻韓的心境，令人佩服跟震撼。

關於前兩次的院會，洪孟楷認為，主持議事保持中立的韓國瑜院長絕對是功不可沒的角色，即便民進黨團一再提出無理的議事杯葛，仍總是不厭其煩的一一受理並且主持；他並提及，有一天看到韓院長辦公室內的墨寶，由名書法家張炳煌教授題上14個字：「老牛自知夕陽晚、不待揚鞭自奮蹄」，才發現這就是砥礪他做好院長工作的最佳關鍵。

洪孟楷指出，韓院長自己曾對外表示已經步入晚年，要交棒給下一代前，會盡自己有生之年的餘力，全力投入台灣的建設、照顧人民，是他對自己的期許，這樣的氣度與胸襟令人佩服。

至於今日的院會，洪孟楷昨也透露，目前有收到情報，有可能對院長有潑水、砸瓶的攻擊，意在阻擾議事的進行；他則警告執政黨，當家不鬧事，尤其執政黨如果羞辱院長就是羞辱國會、也是羞辱台灣的民主，切勿當歷史罪人，他們一定會善盡保護院長之責，不讓任何宵小及攻擊物接近院長。他敬告民進黨黨團切勿再有任何的暴力行為阻饒議事進行，這絕對是開民主倒車的最差示範。