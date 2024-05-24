女子小萱與男子阿國（均化名）在2019年3月結婚，但婚後阿國私生活及性生活紊亂，導致夫妻感情不睦。不料，2021年阿國竟離家出走，直到因缺錢花用，迫於經濟壓力才回家，雙方仍是不斷爭執。沒想到2022年6月阿國再度不告而別，並且至今音訊全無，小萱因而向法院訴請離婚。

法院審理，小萱指控，因為阿國索討金錢無度，雙方為此發生多次爭吵，在2022年6月25日，阿國再度離家迄今未歸，當時她有去派出所報案失蹤人口，但時至今日，她仍無任何阿國的消息。

法官考量，法院經合法通知阿國，他卻未於言詞辯論期日到場，也未提出書狀聲明或陳述。自從阿國再度離家出走後，雙方分居迄今，已長達1年多未共同生活，期間也沒有積極謀求復合，共同經營夫妻生活。

法官審酌，警方受理小萱失蹤人口報案後發布協尋，後來是阿國自行前往派出所，註銷協尋記錄，但仍然不願回歸家庭，顯有不願維繫婚姻生活之重大事由。日前依法宣判，小萱請求判決離婚，於法並無不合，應予准許。可上訴。