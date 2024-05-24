沒錢就不要生小孩，一名網友分享，朋友最近跟他借錢，說是要讓意外懷孕的女友墮胎，讓他非常猶豫，因為借錢可以，但若是用在這方面，讓他有點介意。貼文引起網友討論，兩派人吵翻，有些網友認為這種錢不要借，但也有人認為，如果不借，最後這對沒有經濟能力的爸媽把孩子生下來，這樣更糟糕。

一名網友在臉書社團《匿名公社》上分享，最近一位朋友向他借錢，說要拿這筆錢讓女友墮胎，讓原PO很猶豫，因為他其實不介意借錢給朋友，但如果是要用來拿掉小孩，他實在接受不了，因此只能先請對方和女友好好討論過再說。

貼文讓兩派網友吵翻，有些人認為這種錢不可以借，認為原PO的朋友明知自己養不起小孩，或是還沒準備好當爸媽，怎麼不好好避孕，感覺不太可靠，如果借錢給對方，感覺墮胎後可能出現很多問題，借出去的錢也有可能拿不回來。

不過也有網友持不同意見，沒有經濟基礎的爸媽貿然生下小孩，這對小孩來說才是傷害，所以不借這筆錢，10個月後孩子出生，情況恐怕更糟糕。

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